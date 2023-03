2005年に発売された『バイオハザード4』の"核"を大切にしながらも現代的な再構築を遂げた『バイオハザード RE:4』が、3月24日に発売される。さらに、無料DLC「ザ・マーセナリーズ」の配信日が4月7日に決定した。

『バイオハザード RE:4』が遂に発売日を迎えた。本作では、精緻なビジュアルと再構成されたストーリー、より多彩になったキャラクターアクションが原作の目指す意図をさらに深く表現。未経験の方はもちろん、遊びこんだファンにも新鮮に楽しめる極上のサバイバルホラーに仕上がっている。

『バイオハザード RE:2』で描かれたラクーン事件から6年後。合衆国のエージェントとなった事件の生還者、レオン・S・ケネディは消息を絶った大統領令嬢捜索の任務を帯び、ヨーロッパの閑村へと足を踏み入れる。彼はそこで狂気を湛えた村人たちと対峙することになる。レオンの過酷な救出劇が幕を開ける。

今作ではナイフで敵の攻撃を弾く“パリィ”をはじめ、様々なアクションが追加され、原作の「幅広い攻略」の楽しみがさらに広がる。主人公のレオン・S・ケネディ、大統領令嬢のアシュリー・グラハム、謎の男ルイス・セラ、レオンと因縁浅からぬジャック・クラウザーなど、魅力的な登場人物たちが織り成す、原作からさらに掘り下げられたドラマにも注目だ。『バイオハザード RE:4』は、ダウンロード 通常版が7,990円、ダウンロード デラックス エディションが8,990円(各税込)。PlayStation5、PlayStation4のみ発売されるパッケージ通常版が8,789円(税込)。

そして、シリーズ人気のエクストラゲーム「ザ・マーセナリーズ」が無料DLCとして4月7日に配信決定。

また、『バイオハザード RE:4』本編に「エクストラDLCパック」がセットになった「デラックス エディション」、ダウンロード版が好評配信中。「エクストラDLCパック」には、コスチューム「レオン/アシュリー・CASUAL」、「レオン/アシュリー・ROMANTIC」、コスチューム&フィルター「レオン・HERO」、「レオン・VILAIN」、BGMチェンジ「オリジナル Ver.」、特別武器「センチネル ナイン」「スカルシェイカー」、アクセサリ「レオン・サングラス(スポーツ)」、宝の地図 「エクスパンション」とさらに深くゲームプレイを楽しむDLCが収録されている。スタンダード版をお持ちの方も「エクストラDLCパック」を購入すればこれらのコンテンツを楽しむ事ができる。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.