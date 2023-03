ブシロードミュージックは2023年3月18・19日に「ガルパ6周年記念ファンフェスタ in 秋葉原」をベルサール秋葉原で開催した。

まずは、Poppin'Party単独イベント開催が決定。開催日は2023年8月11日。イベントのチケット最速先行抽選申込券は、2023年5月31日リリースのPoppin'Party ミニAlbum「青春 To Be Continued」に封入される。さらにPoppin'Party ミニAlbum「青春 To Be Continued」ジャケットが公開。発売は2023年5月31日。また、3月16日にゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』に追加されたばかりの新曲「RiNG A BELL」のCD収録が決定した。

続いて、2024年春にAfterglow単独イベント開催が決定。イベントのチケット最速先行抽選申込券は、2023年4月26日にリリースされるAfterglow 2nd Album「STAY GLOW」に封入されることが発表された。さらに2023年4月26日発売の Afterglow 2nd Album「STAY GLOW」のジャケットが公開。

また、2023年5月31日発売のPastel*Palettes 2nd Album「Pastel à la mode」のジャケットも公開。そして、9月16日Roselia単独ライブ ライブタイトル・ロゴが発表。ライブのチケット最速先行抽選申込券は、4月26日リリースRoselia 13th Single「THRONE OF ROSE」に封入される。

そして、Roselia「THRONE OF ROSE」リリックビデオがYouTube「バンドリちゃんねる☆」にて公開。さらに、9月9日に、ハロー、ハッピーワールド!単独イベントの開催が決定。イベントのチケット最速先行抽選申込券は、6月28日リリースのハロー、ハッピーワールド! 2nd Album「SMILE ON PARADE」に封入。さらに、Morfonica ZEPP TOUR 2023 ツアータイトル・ロゴ公開。ツアーのチケット最速先行抽選申込券は、発売中のMorfonica 1st Album「QUINTET」に封入。

また、Morfonica 1st Album「QUINTET」リリースを記念して、LINE MUSIC再生キャンペーンを開催中。