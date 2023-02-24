ASUS JAPANは、白色PCパーツを購入して応募した先着50名にQUOカードPay3,000円分をプレゼントする『ホワイトデー企画』購入キャンペーンを開催する。購入期間、応募期間ともに2023年2月22日から2023年4月30日まで。
応募は、対象製品を期間内に購入し、フォームに必要情報を入力して行う。キャンペーン終了後、応募時に登録した送付先宛に順次QUOカードPay3,000円分が発送される。キャンペーン対象モデルは以下の通り。
【ビデオカード】
ROG-STRIX-RTX4090-O24G-WHITE
ROG-STRIX-RTX4080-O16G-WHITE
ROG-STRIX-RTX4080-16G-WHITE
DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-WHITE
DUAL-RTX3060-O8G-WHITE
【マザーボード】
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI
ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI
PRIME Z790-A GAMING WIFI D4
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4
【ケース】
TUF Gaming GT502 White Edition
ROG Strix Helios White Edition
【クーラー】
ROG RYUO III 360 ARGB WHITE EDITION
【電源】
ROG-STRIX-850G-WHITE