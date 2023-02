『Apex Legends』大型アップデート「大狂宴」発表！イベントクリアでスパレジェ付与

Electronic Artsは2月9日、バトロワFPSゲーム『Apex Legends』における次期大型アップデート「大狂宴」に付いて情報を公開した。日本時間2月15日にリリースが予定されている。

Apex Legendsは、最後の1チームを競って戦うバトルロワイヤル型のシューティングゲーム。今回発表された「大狂宴」アップデートはゲームシステムからキャラ性能、コスメティックアイテムまで多岐にわたる大型アップデートとなっており、2月15日から無料で利用できるようになる。

ゲームシステム面においては、これまでのバトルロワイヤルモードや常設されていないモードに加えて、新しく「チームデスマッチ」が登場する。6対6でリスポーンありの戦闘を思う存分楽しめるとしており、マップはストームポイントの「生息地4」、キングスキャニオンの「スカルタウン」、ソラスの「パーティクラッシャー」をプレイできる。

また、プレイアブルキャラクターはカテゴリを再編。「アサルト」「スカーミッシャー」「リコン」「コントローラー」「サポート」へと分類され、さらにパーク製の導入によって個性がより強められている。各レジェンドの性能も調整されており、一例として、レイス「ディメンションリフト」やパスファインダー「ジップライン」などのアルティメットは移動距離が大幅に伸びている。ホライゾンの「グラビティリフト」での移動中は銃撃の精密度が低下するなど、メタにも大きな影響がありそうだ。そのほか、新規プレイヤー向けには「オリエンテーションマッチ」が開放。射撃練習場ではダミーボットの挙動やアーマーを細かく設定できるようになり、より武器性能の把握や射撃訓練がやりやすくなっているという。

アップデートにあわせて、「アニバーサリー コレクションイベント」も開催。コミュティ報酬トラックや期間限定のコスメティックアイテム販売が行われる。なんとコレクションイベントを完了することで「スーパーレジェンドシャード」を150個配布するという大盤振る舞いが予定されている点も要チェックだ。詳細はティザームービーに詳しい。

Team Deathmatch, remastered Legend classes, and the all-new Nemesis rifle — this Season is shaping up to be the wildest party in Outlands history 🥳



Drop into the fun when Revelry launches on Feb 14.



👉 https://t.co/dvKgAaRcyD pic.twitter.com/wyMm1UJ8pu