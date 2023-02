カプコンは、2010年に発売されたミステリーゲーム『ゴースト トリック』のリマスター版をNintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One、Steamにて2023年夏に発売する。

『ゴースト トリック』は、逆転裁判シリーズの生みの親“巧 舟”が手掛けたミステリーゲーム。死んで魂となった主人公は、モノにとりつき、アヤツルことのできる《死者のチカラ》を使いながら、自分の死の真相を求める。

リマスター版では、現行機にあわせてグラフィックの高解像度・高フレームレート化に対応したほか、ユーザーインターフェースを1画面で快適にプレイできるように最適化を実現。また、ゲームを進めることでさまざまなイラストやBGMを集められる「コレクション機能」も追加される。

