ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)用ソフトウェア『MLB The Show 23』(英語版)を日本国内に向けて2023年3月28日に発売する。発売に先駆けて、PlayStation Store(PS Store)にてダウンロード版の予約購入受付を、全国のPlayStation 取扱店および各種ECサイトにてパッケージ版の予約購入受付を順次開始した。

『MLB The Show 23』(英語版)は、誰でもメジャーリーガー体験ができる「The Show」シリーズの最新作。さらにリアルになった実況中継や、新しくなったブロードキャストテーマ、お気に入りのMLB球場の新しい外観を含むリアルな3D環境、忠実に再現されたユニフォームや道具といった表現のアップデートで、ドリームマッチを楽しめる。

PS5版では、「Stadium Creator」を含む専用モードを楽しめるほか、最大フレームレート60fpsのスムースな描画、鮮やかな4K解像度の映像、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックによってリアルに伝わる打撃や捕球の手ごたえ、スタジアムの音響が立体的に聞こえるTempest 3Dオーディオによって、没入感の高い体験を提供する。

Xbox One、Xbox Series X|S、Nintendo Switchでも同時発売。プラットフォームをまたいだオンラインマルチプレイによって世界中のあらゆるプレイヤーと勝負できるうえ、ほかのプラットフォーム版とのクロスセーブやゲーム進捗の同期も可能だ。

なお、今作のパッケージを飾るのはマイアミ・マーリンズのジャズ・チザム Jr.選手。通常版はPS5版が7,980円、PS4版が6,980円。さらに、さまざまなゲーム内アイテムや、4日間の早期アクセスなどの特典が付いたデジタルデラックス版も用意する。価格は10,980円。

