ライアットゲームズは、PCオンラインゲーム『リーグ・オブ・レジェンド(League of Legends)』のeスポーツ国内プロリーグ「League of Legends Japan League」(LJL)について、2023年春季シーズン「LJL 2023 Spring Split」のシーズンスケジュールを公開した。

「LJL 2023 Spring Split」では、新たにBO3(Best of 3)対戦形式を導入し、金・土・日で1日に2回のマッチアップ(BO3の試合を2回)を実施。4チームが出場する。

レギュラーシーズンの期間は1月28日から3月26日まで。各日程の対戦マッチアップと配信スケジュールは以下の通り。

■ レギュラーシーズン:1月28日(土)〜3月26日(日)

DAY 1:1月28日(土)17:00 DFM vs SG 20:00 CGA vs BC

DAY 2:1月29日(日)17:00 AXZ vs V3 20:00 SHG vs FL

DAY 3:2月3日(金)17:00 V3 vs SHG 20:00 CGA vs DFM

DAY 4:2月4日(土)17:00 SG vs AXZ 20:00 FL vs BC

DAY 5:2月5日(日)17:00 CGA vs SHG 20:00 DFM vs V3

DAY 6:2月10日(金)17:00 AXZ vs FL 20:00 BC vs SG

DAY 7:2月11日(土)17:00 V3 vs CGA 20:00 SHG vs DFM

DAY 8:2月12日(日)17:00 FL vs SG 20:00 AXZ vs BC

DAY 9:2月17日(金)17:00 CGA vs FL 20:00 SG vs V3

DAY 10:2月18日(土)17:00 SHG vs AXZ 20:00 BC vs DFM

DAY 11:2月19日(日)17:00 SG vs CGA 20:00 V3 vs FL

DAY 12:2月23日(木)17:00 BC vs SHG 20:00 DFM vs AXZ

DAY 13:2月24日(金)17:00 V3 vs BC 20:00 SHG vs SG

DAY 14:2月25日(土)17:00 FL vs DFM 20:00 AXZ vs CGA

DAY 15:2月26日(日)17:00 SG vs FL 20:00 CGA vs V3

DAY 16:3月3日(金)17:00 BC vs AXZ 20:00 DFM vs SHG

DAY 17:3月4日(土)17:00 AXZ vs SG 20:00 BC vs FL

DAY 18:3月5日(日)17:00 SHG vs V3 20:00 DFM vs CGA

DAY 19:3月10日(金)17:00 SG vs BC 20:00 V3 vs DFM

DAY 20:3月11日(土)17:00 FL vs AXZ 20:00 SHG vs CGA

DAY 21:3月12日(日)17:00 SG vs DFM 20:00 FL vs SHG

DAY 22:3月17日(金)17:00 BC vs CGA 20:00 V3 vs AXZ

DAY 23:3月18日(土)17:00 FL vs CGA 20:00 AXZ vs SHG

DAY 24:3月19日(日)17:00 DFM vs BC 20:00 V3 vs SG

DAY 25:3月21日(火)17:00 DFM vs FL 20:00 SG vs SHG

DAY 26:3月24日(金)17:00 BC vs V3 20:00 CGA vs AXZ

DAY 27:3月25日(土)17:00 SHG vs BC 20:00 FL vs V3

DAY 28:3月26日(日)17:00 AXZ vs DFM 20:00 CGA vs SG

■ プレイオフ / 決勝日程:4月1日(土)〜4月15日(土)

Playoff:4月1日(土)17:00 Round 1 Match 1

Playoff:4月2日(日)17:00 Round 1 Match 2

Playoff:4月8日(土)17:00 Round 2 Match 1

Playoff:4月9日(日)17:00 Round 2 Match 2

Playoff:4月15日(土)17:00 Finals