ソニーネットワークコミュニケーションズは1月19日、光回線「NURO 光」の提供エリアを拡大し、宮城県で最大通信速度10Gbpsのサービスを提供すると発表した。1月19日から申込を受け付け、2月中旬以降に順次提供する。
NURO 光は2013年4月に関東1都6県でサービスを開始し、2017年11月から東海・関西地方、2019年3月から九州地方、2019年12月から北海道、2021年6月から中国地方へと提供地域を拡大してきた。東北地方では今回の宮城県が初進出となり、最初から10Gbpsサービスでの展開となる。
提供プランはNURO 光 10ギガ（3年契約）、NURO 光 10ギガ（契約期間なし）、NURO 光 for マンション 10ギガ（3年契約）、NURO 光 for マンション 10ギガ（契約期間なし）。最大通信速度は送受信ともに最大10Gbps。
新規提供エリアは宮城県仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、仙台市泉区、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、富谷市、柴田郡大河原町、柴田郡村田町、柴田郡柴田町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大和町、遠田郡涌谷町、遠田郡美里町。
また、2022年12月27日には以下の各エリアでも10Gbpsサービスの申込受付を開始している。
- 北海道エリア：札幌市東区、札幌市白石区
- 関東エリア：東京都江東区、江戸川区、港区、台東区、荒川区、新宿区、文京区、豊島区、北区、板橋区、品川区、目黒区、大田区、練馬区、渋谷区、足立区、葛飾区、世田谷区、杉並区、中野区、八王子市、町田市、神奈川県横浜市神奈川区、横浜市保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市緑区、横浜市青葉区、横浜市都筑区
- 東海エリア：静岡県沼津市、三島市、富士宮市、富士市、裾野市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、愛知県尾張旭市、豊川市
- 関西エリア：京都府宇治市、亀岡市、城陽市、京田辺市、南丹市、大阪府大阪市西淀川区、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、四條畷市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、兵庫県神戸市西区、姫路市、明石市、加古川市、三田市、たつの市、加古郡稲美町、奈良県生駒市
- 中国エリア：岡山県岡山市中区、岡山市北区、岡山市南区、岡山市東区、倉敷市、総社市、瀬戸内市邑久町、浅口市金光町、都窪郡早島町