カシオ計算機は1月11日、パソコンやタブレットでの学習に適したオンライン学習アプリ「ClassPad.net（クラスパッド ドット ネット）」のアップデートを実施した。従来の収録コンテンツに加え、学習書の電子書籍164コンテンツを新たに販売する。
今回のアップデートでは、旺文社・研究社・三修社・東京書籍・NHK出版の定期試験対策や語学・探究学習等に役立つ電子書籍として164コンテンツを用意。普段の授業や入試対策など、幅広いレベルに合わせたコンテンツ選択が可能になった。
学習書はコンテンツごとに購入が必要で、購入後はスマホやパソコンなど複数のデバイスで利用できるようになる。今回発売する学習書の一例は以下の通り。
1月11日に発売する学習書・出版社・価格
- 音声DL付 改訂版『絶対「英語の耳」になる！リスニング50のルール』／三修社：1,540円
- 英文解釈教室〈新装版〉／研究社：1,760円
- 高校 定期テスト 得点アップ問題集 英文法 改訂版／旺文社：1,111円
- 【音声DL付】NHK 高校生からはじめる「現代英語」ニュース英語で上級を目指せ！書ける話せる反訳トレーニング／NHK出版：1,210円
- 高校 定期テスト 得点アップ問題集 古典文法・漢文句法 改訂版／旺文社：1,111円
- 入試に出る漢字と語彙2400 改訂版／旺文社：847円
- 別冊NHK俳句 保存版 名句鑑賞アルバム／NHK出版：1,540円
- 高校 定期テスト 得点アップ問題集 歴史総合／旺文社：1,111円
- ローマ史再考 なぜ「首都」コンスタンティノープルが生まれたのか／NHK出版：1,309円
- 鎌倉殿と執権北条氏 義時はいかに朝廷を乗り越えたか／NHK出版：1,023円
- 教科書要点ズバっ！新編 新しい社会 歴史／東京書籍：660円
- 高校 定期テスト 得点アップ問題集 数学Ⅰ+A 改訂版／旺文社：1,111円
- 高校 定期テスト 得点アップ問題集 物理基礎 改訂版／旺文社：1,111円
- 高校 定期テスト 得点アップ問題集 化学基礎 改訂版／旺文社：1,111円
- 高校 定期テスト 得点アップ問題集 生物基礎 改訂版／旺文社：1,111円
- 高校数学公式活用事典第五版／旺文社：1,518円
- 教科書要点ズバっ！ 新しい数学 3年／東京書籍：704円
- 日本人が知りたいイギリス人の当たり前／三修社：1,870円
- 最新版 論文の教室 レポートから卒論まで／NHK出版：1,540円