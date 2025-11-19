カシオ計算機は11月19日、ICT学習アプリ「ClassPad.net」においてブリタニカ・ジャパンと協業し、高等学校の探究授業に対応した「ブリタニカ探究総合パック」の提供を2026年4月1日に開始すると発表した。

ブリタニカ探究総合パック

現代社会の課題に合致する6つのテーマで探究学習を行える教材

「ブリタニカ探究総合パック」は、生徒の「情報活用能力」と「問いを生み出す力」の育成支援を目的として開発された教材。「情報」「環境」「災害」「国際協力」「人権」「医療」の6つのテーマから、生徒の興味・関心に応じて選択し、主体的に探究を進められる。

「ClassPad.net」と「ブリタニカ探究総合パック」の連携により、ログイン作業が簡素化されるほか、「グループワーク」機能を活用することで生徒同士のディスカッションの活性化が期待できるという。また、「提出」「送受信」機能によりペーパーレス化が実現できる。加えて、高校生向けには同アプリ限定の「プリセットノート」を提供して授業に必要な素材を事前に準備できるようにすることで、教員の負担軽減も図れるとのこと。

料金は、1年契約1,650円、2年契約3,300円、3年契約4,950円。教材は全5コマ構成（1～5時間目）。加えて、学校の実態に応じて活用できる2時間分のオプションコマが用意される。さらに、ブリタニカのデータベース記事や関連コンテンツにもアクセス可能で、信頼性のある情報を使った探究活動を行える。

カシオ計算機は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスを掲げ、今後も学校や教員の要望に応じた教育ツールの開発と改善を進めていくとしている。