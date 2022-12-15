ユニットコム、人気のBTO PCがお得に買える「歳末BIGセール」　12月26日まで

ユニットコムでは12月14日から、パソコン工房Web通販サイトで「歳末BIGセール」を開催中だ。期間は2022年12月26日13時59分まで。
「歳末BIGセール」では、第12世代Intel Core プロセッサー搭載PCやAMD Ryzen 5000シリーズ・プロセッサー搭載PCなどをラインナップ。セール対象PCパーツ・周辺機器では、CPUクーラー、M.2 SSD、グラフィックスカード、キーボード、液晶ディスプレイなどもお得だ。中古商品には、デスクトップPCやノートPCだけでなく、iPad、iPhone、Macなどを用意する。
セール対象PCの一例は、ミニタワーPC「STYLE-M06M-124-UH1S」が96,800円のところ84,800円、ミドルタワーゲーミングPC「「LEVEL-R779-LC139KF-TA1X」が367,800円のところ307,800円、17.3型ノートPC「SENSE-17FX162-i7-RASX」が187,800円など。
年末年始大還元祭 第2弾
最大20,000円分相当のWebポイントを還元する「最大2万円分還元！ 超還元プログラム」との併用も可能だ。