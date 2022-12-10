DreamHack Japan 実⾏委員会は、eスポーツをはじめ、⾳楽ライブ、ゲームやアニメなどのコンテンツ、新しいプロダクトの展⽰などを複合的に展開する「DreamHack Japan」の主要チケットのアーリーバード（最速＜割引＞先⾏受付）を数量限定で2022年12⽉15⽇に発売する。
「DreamHack Japan」チケットの種類は、出展ブースやさまざまなアクティビティが繰り広げられる【DreamHack Activity Area】への⼊場が可能な「Activity Area Tickets」、アーティストのライブなどが⾏われる【DreamHack Live Area】と【DreamHack Activity Area】への⼊場が可能な「Live＆Activity Area Tickets」、【DreamHack Activity Area】への⼊場に加え、「BYOC（Bring Your Own Computer）席」を確保しLANパーティーに参加することが可能な「Digital Camp Tickets」、更⾐室とクロークの利⽤が可能（【DreamHack Activity Area】⼊場券が別途必要）な「Cosplay Tickets」。そのほかチケット詳細は、「DreamHack Japan」公式Twitterで 発表されるという。