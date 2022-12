KDDI/沖縄セルラーは12月1日、オンライン専用プラン「povo2.0」において、日本コカ・コーラの公式アプリ「Coke ON」の利用で特典がもらえる「Coke ONで買うとギガが貯まるキャンペーン」を開始した。実施期間は12月31日まで。

Coke ONは、スマホ連動自販機の利用でスタンプを貯めて無料でドリンクをもらったり、サブスクの「Coke ON Pass」やまとめ買いの「Coke ON 回数券」で通常よりお得にドリンクを買ったりできる日本コカ・コーラの公式アプリ。11月16日には独自電子マネー「Coke ON Wallet」もスタートした。

今回のキャンペーンでは、「Coke ON対応自販機でドリンクを4本買う」「Coke ON Passを契約する」「500円以上のCoke ON 回数券を購入する」という3種類の条件のいずれかを満たすことで、povo2.0で使えるデータ容量のプロモコードがもらえる。特典や条件の詳細は下記のとおり。