ASUS、狭額縁仕様でモダンな外観を実現した一体型PC

ASUS JAPANは11月25日、液晶一体型パソコン「ASUS A3402WBAK」「ASUS ZenAiO 24 M5401WYAK」シリーズからそれぞれ2製品ずつ、あわせて4モデルを発表した。順次発売を開始しており、メーカー想定売価は144,800円から。
23.8型の大画面ディスプレイを備えて快適に操作できるという一体型PC製品。上下左右に178度の広視野角とsRGB 100%をカバーする色再現性を実現し、独自の「ASUS Splendidテクノロジー」を搭載してコンテンツに応じた最適な画面表示が可能。ASUS A3402WBAKシリーズではCoreプロセッサ、ASUS ZenAiO 24 M5401WYAKシリーズではRyzenプロセッサを搭載している。
ASUS A3402WBAK
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i3-1215U
- メモリ：DR4-3200 8GB
- ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×2接続)
- ディスプレイ：23.8型ワイドTFTカラー液晶ノングレア1,920×1,080ドット
- 本体サイズ：W539×H423×D165mm
- 重さ：約5.4kg
- 価格：144,800円～69,800円前後
ASUS ZenAiO 24 M5401WYAK
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 5825
- メモリ：DDR4-3200 16GB
- ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×2接続)、HDD 1TB
- ディスプレイ：23.8型ワイドTFTカラー液晶ノングレア1,920×1,080ドット
- 本体サイズ：W541×H453×D202mm
- 重さ：約7kg
- 価格：194,800円～219,800円