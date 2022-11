Activisionが先週ローンチした無料バトロワFPSゲーム『Call of Duty: Warzone 2』のプレイヤー数が、すでに2,500万人を超えているという。同社公式Twitterが報じた。

Call of Duty: Warzone 2は、同ブランドからバトルロワイヤルゲーム要素だけをスピンオフさせた別タイトル。無料でプレイできる点が特徴で、既存シリーズを持っていなくてもプレイ可能。これまでサービスが提供されてきたバージョンから「2.0」へと進化し、1週間足らずでプレイヤー数が2,500万人を超えたという。

サービスはPlayStation、Xboxに加え、PCではBattle.netとSteamで展開中。

