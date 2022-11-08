ASUS JAPANは11月8日、ASUSのAMD X670マザーボード購入者を対象にした「ASUS X670マザーボード購入キャンペーン」と「ASUS X670マザーボードレビューキャンペーン」を発表した。応募期間は2022年12月4日まで。
ASUS X670 マザーボード 購入キャンペーン
「ASUS X670 マザーボード 購入キャンペーン」は、ASUS製のAMD X670マザーボードを購入すると、抽選で170名に豪華賞品をプレゼントするもの。応募は対象製品を対象期間内に購入し応募フォームに必要事項を記入して行う。購入期間は2022年9月30日～2022年11月27日まで。プレゼント品は購入製品ごとに異なり、詳細は以下の通り。
インイヤーヘッドホン「ROG CETRA TRUEWIRELESS」×20名
対象製品:ROG CROSSHAIR X670E EXTREME、ProArt X670E-Creator WIFI
ゲーミングヘッドセット「TUF GAMING H3 RED」×70名
対象製品:ROG CROSSHAIR X670E HERO、ROG CROSSHAIR X670E GENE、ROG STRIX X670E-F GAMING、ROG STRIX X670E-A GAMING、ROG STRIX X670E-I GAMING
マウスパッド「ROG SCABBARD II MEDIUM」×80名
対象製品:TUF GAMING X670E-PLUS WIFI、TUF GAMING X670E-PLUS、PRIME X670E-PRO WIFI CSM、PRIME X670-P CSM
ASUS X670 マザーボード レビューキャンペーン
「ASUS X670 マザーボード レビューキャンペーン」は、指定のASUS X670マザーボードを購入しレビューを投稿すると、QUOカードPay 2,000円分がもらえるというもの。購入期間は2022年9月30日～2022年11月27日まで。応募は、対象製品を購入し、購入したサイトやレビューサイトに製品の使用感を300文字以上で投稿。応募フォームに必要事項を記入して行う。キャンペーン対象モデルは以下の通り。
- ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
- ROG CROSSHAIR X670E HERO
- ROG CROSSHAIR X670E GENE
- ROG STRIX X670E-F GAMING
- ROG STRIX X670E-A GAMING
- ROG STRIX X670E-I GAMING
- TUF GAMING X670E-PLUS WIFI
- TUF GAMING X670E-PLUS
- ProArt X670E-Creator WIFI
- PRIME X670E-PRO WIFI/CSM
- PRIME X670-P/CSM