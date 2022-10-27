エムスアイコンピュータジャパンは10月27日から、MSI製ノートPCを購入するとMSIオリジナルグッズが貰える「冬の大感謝祭2022」を開催中だ。ノートPCの購入期間は2022年10月27日～2023年1月15日までが対象。
「冬の大感謝祭2022」では、MSI製ノートPCを購入した人に、MSIオリジナルバッグやゲーミングヘッドセットをプレゼントするキャンペーン。応募方法は、期間中に対象製品を購入し、特設ページの応募フォームより応募する。応募受付期間は2022年10月27日～2023年1月22日まで。対象店舗の場合は店頭で進呈となる。
キャンペーン対象のノートPCは、第10世代以降のIntel Coreプロセッサ、およびAMD Ryzen 5000 シリーズ・モバイル・プロセッサ搭載モデル。プレゼント品は購入した製品シリーズによって異なる。詳細は以下の通り。
GT/GS/GE/GP/Delta/Creator/CreatorPro/ Workstationシリーズ Titan Gaming：バックパックをプレゼント
Pulse GL/Crosshair/Katana GF/GF Thin Sword/Stealth 15M/Alpha/Bravoシリーズ H991：ゲーミングヘッドセットをプレゼント
Summit/Prestige/Modernシリーズ：SI Topload バッグをプレゼント
対象店舗
アプライド、エディオン、パソコンショップアーク、ビックカメラグループ、ヨドバシカメラ、PCワンズ、TSUKUMO、ZOAの各店舗