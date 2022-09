サンワサプライは9月22日、直販サイト「サンワダイレクト」の新商品として、モバイルモニター「400-LCD006」を発売した。価格は49,980円。

15.6型フルHD(1,920×1,080ドット)のモバイルモニター。防指紋加工を施した光沢パネルを採用し、視野角は約170度。Windows、Androidに加え、macOSでのタッチ操作もサポートする。

DisplayPort Alternate Modeに対応しており、PCとの接続はUSB Type-Cケーブル1本で完結する。HDMI接続でも利用でき、その場合はタッチ操作や電源供給のために別途USB接続が必要となる。タッチ操作の対応OSは、Windows 8/8.1/10/11、macOS 10.12~10.15/11/12、Android 9~12。

本体のサイズは約W360×D10×H231mm、重量は約820g。55度~80度の範囲で調整可能なスタンドを内蔵する。USB C to Cケーブル(長さ1m)、USB A to Cケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、専用キャリングケースが付属する。