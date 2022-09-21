ユニットコムは9月20日、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」より、Gaming Organization「ZETA DIVISION」でのスマブラ部門設立を記念してBTO PC購入に使えるWebクーポンの配布を開始した。期間は10月3日13時59分まで。
LEVEL∞ブランドから販売中のコラボゲーミングPCで使える5,000円分のWebクーポンを配布する。WEBクーポンの利用にはパソコン工房WEB会員への登録が必要で、使用期限は10月3日13時59分まで。早期購入特典としてオリジナルラバーキーチェーンをプレゼントする。
ZETA DIVISION スマブラ部門設立記念 5,000円OFF WEBクーポン配布✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) September 20, 2022
クーポン利用で、お得に購入できる！
このチャンスをお見逃しなく😊
5,000円OFF WEBクーポンコード：ZETA0917
有効期限：10/3(月)13:59迄https://t.co/YHTN0VQH4B#ZETADIVISION #ゲーミングPC #クーポン pic.twitter.com/IU8q5IZfMc