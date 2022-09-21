ユニットコムは9月20日、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」より、Gaming Organization「ZETA DIVISION」でのスマブラ部門設立を記念してBTO PC購入に使えるWebクーポンの配布を開始した。期間は10月3日13時59分まで。

LEVEL∞ブランドから販売中のコラボゲーミングPCで使える5,000円分のWebクーポンを配布する。WEBクーポンの利用にはパソコン工房WEB会員への登録が必要で、使用期限は10月3日13時59分まで。早期購入特典としてオリジナルラバーキーチェーンをプレゼントする。