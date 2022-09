ファミリーマートは、iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO(ポケモンGO)』のイベント「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」の参加券がもらえるキャンペーンを2022年9月13日から全国のファミリーマート約16,600店で実施する。

「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」は、『Pokémon GO』公式パートナーから入手できるプロモーションコード保有者のみが参加できる特別なタイムチャレンジ。プロモーションコード入力ページからコードを登録すると、『Pokémon GO』ゲーム内でタイムチャレンジに挑戦できる。

タイムチャレンジを対象のシーズン期間中にクリアすると、『Pokémon GO』で使用できる道具やポケモンがゲットできる。タスクをクリアすると、運が良ければ色違いの「ゲンガー」や「ニャスパー」などがゲットできる可能性もあるという。

キャンペーンでは、「ファミペイ」のスタンプ1つと「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」の参加券を交換することができる。スタンプは、ファミリーマート店舗でファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、税込500円以上の買い物をすると1つたまる。参加券の取得は、1人につき最大で1枚まで。

酒・たばこなど一部の商品・サービスには、「税込500円以上の会計」に含まれないものもあるので注意。スタンプ付与期間は2022年9月13日から10月10日まで、参加券受取期間は2022年9月13日から10月14日まで。

©2022 Niantic, Inc. ©2022 Pokémon.

©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。