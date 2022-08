米Googleは8月25日、Android向けに提供されているゲームアプリをWindowsでプレイできるようにする「Google Play ゲーム」のベータテストにおいて、対象地域にオーストラリアとタイを追加した。日本についてはまだ言及されていない。

Google Play ゲームは、Windows 11上でAndroid向けゲームアプリを動作させるサービス。昨年12月にMicrosoftの発表会で存在がお披露目され、今年1月には香港、韓国、台湾でベータテストが始まっている。今回の発表で、新しくオーストラリアとタイがベータテストの対象地域に加わった形。

ベータ版はまだ日本で提供されていないが、公式ページは日本語化済み。「お住まいの地域では、まだベータ版をご利用いただけません」という文章から、日本でももうすぐベータ版に参加できるかもしれない。Googleアカウントでログインすると、ベータ版提供開始時に通知を受け取れる。

Next level unlocked! Google Play Games beta is now available for download for all players in Australia, Hong Kong, Korea, Taiwan, and Thailand 💻 Start exploring and playing mobile games on PC https://t.co/7V7pTh1DFr pic.twitter.com/g0J3aev3zR