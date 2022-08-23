BBソフトサービスは、Amazon.co.jpのセール「Amazonタイムセール祭り」にて、+Style家電・スマートデバイス51製品を、最大40.3％割引で販売する。セール期間は2022年8月27日9時00分から同年8月29日23時59分まで。
セールでは+Styleにて販売している家電やスマートデバイス51種類を、最小10％～最大40.3％の割引率で販売する。
割引率が高い+Style家電・デバイスの目玉は、Android 11.0をOSに搭載するタブレット「＋Styleタブレット」（40％オフの14,800円）、1,600万色のバックライトでインテリアや好みに合わせた演出ができる「LEDスクリーンハンギングライト」（36％オフの9,980円）、家電製品をスマート化するWi-Fiプラグ「スマートWi-Fiプラグ（2個セット）」（34％オフの3,280円）など。
対象製品とセール価格は以下の通り。
対象製品とセール価格
- ＋Style LED電球（調光/E26）：1,920円
- ＋Style LED電球（調光・調色/E26）：2,299円
- ＋Style LED電球（調光・調色/E17）：2,180円
- ＋Style LED電球（調光・調色/E26） 2個パック：3,980円
- ＋Style LED電球（調光・調色/E17） 2個パック：3,980円
- ＋Style LED電球（人感/E26）：3,380円
- ＋Style LED電球（RGB調色/E26）：2,840円
- ＋Style LED電球（調光/E26）：2,180円
- ＋Style LEDエジソン電球（調光・調色/E26）：3,099円
- ＋Style LEDシーリングライト（調光/6畳）：7,380円
- ＋Style LEDシーリングライト（調光/8-10畳）：8,980円
- ＋Style LEDベッドサイドランプ（RGB調色）：4,180円
- +Style LEDホームランタン（RGB調色）：10,480円
- スマートマルチリモコン：5,780円
- +Style マルチリモコン：8,180円
- スマートWi-Fiプラグ：2,080円
- スマートWi-Fiプラグ（2個セット）：3,280円
- スマート全自動コーヒーメーカー：12,580円
- スマート加湿器（卓上）：3,980円
- カーテンユニット （オプション）：9,980円
- スマートカーテン：12,480円
- ＋Style ホームカメラ（フレキシブルアーム）：7,580円
- +Style ホームカメラ：5,480円
- +Style セキュリティカメラ：9,980円
- ＋Style センサー（ドア・窓）：4,180円
- ＋Style センサー（人感）：4,980円
- +Style センサー（温湿度）：4,180円
- +Style センサー（CO2・温湿度）：13,280円
- +Style タブレット：14,800円
- まもサーチ2：5,380円
- スマート家電リモコン RS-WFIREX4：4,980円
- マルチファンクションライト MFL-2100S：37,800円
- popIn Aladdin SE リモレスセット：60,800円
- popIn Aladdin SE TVチューナーセット：75,600円
- popIn Aladdin SE HDMIコネクタセット：71,600円
- まもセンサーAir：14,800円
- スマート扇風機2S：10,980円
- スマート扇風機3：13,800円
- スマート空気清浄機：18,980円
- スマート空気清浄機P1 ブラック：12,800円
- スマート空気清浄機P1 シルバー：12,800円
- スマートベッドサイドランプ：6,980円
- LEDスマートランプD2：4,680円
- LEDスマートシリングライト（8畳）：9,980円
- LEDスマートシリングライト（6畳）：8,980円
- LEDスクリーンハンギングライト：9,980円
- Qrio Lock（ブラック） & Qrio Hub セット：26,980円
- Qrio Lock（ブラック） & KeySセット：25,980円
- Qrio Lock（ブラック） ＆ Qrio Pad セット：37,800円
- Qrio Lock（ブラウン） ＆ Qrio Pad セット：37,800円
- motorola razr 5G：148,000円