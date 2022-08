ライアットゲームズは、ジュエリーメーカーの「Tiffany & Co.」と、PCゲーム『League of Legends』(リーグ・オブ・レジェンド、以下、LoL)の競技シーン「League of Legends Esports」におけるグローバルな提携関係を締結。「Tiffany & Co.」が、『LoL』の世界大会「League of Legends World Championship(Worlds)」トロフィーの公式トロフィーデザイナーになることも発表された。

提携を受けて、Worlds 2022の優勝チームに授与されるLoL Esportsのトロフィー「サモナーズカップ」を、「Tiffany & Co.」が制作。日本時間8月30日0時00分にライアットゲームズ、LoL Esports、Tiffany & Co.の公式サイトなどで披露される。

今回新たなサモナーズカップは、重さが44ポンド(約20kg)、高さがおよそ27インチ(約70cm)。Tiffany & Co.は1860年よりアメリカンフットボール、バスケットボール、野球などの様々なプロスポーツのトロフィーを制作してきた実績を持っており、今回は、毎年65個以上のトロフィー制作を手がける、ロードアイランド州カンバーランドにあるホローウェア工房の熟練職人たちが、4カ月間、延べ277時間をかけて制作した。

Worlds 2022は、2016年以来6年ぶりに北アメリカへ戻ってくることとなっており、2年間に行われていなかった複数都市開催も再開。Worlds 2022は、日本時間9月30日から10月5日にかけてメキシコシティで開催されるプレイインステージを皮切りに、グループステージ(日本時間10月8日~11日、14日~17日)と準々決勝(日本時間10月21日~24日)をニューヨーク市で開催する。さらに、準決勝を日本時間10月30日~31日にジョージア州アトランタで、Worlds 2022の決勝を日本時間11月6日にカリフォルニア州サンフランシスコで開催する予定だ。