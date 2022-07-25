エムエスアイコンピュータージャパンは7月25日、MSI本社であるMicro-Star International Co., Ltdが創業36周年を迎えたことを記念し、9月1日までの期間中プレゼントキャンペーンを実施すると明らかにした。

MSIメンバーシップ会員のみが参加できるキャンペーン施策。期間中に開催予定の3つのイベントでは、PCパーツやディスプレイなど豪華プレゼントを用意する。参加には対象製品の登録や友人紹介、クイズ企画への参加が必要になる。詳細は特設ページまで。