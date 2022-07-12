7月12日0時から始まった「Amazonプライムデー」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回は、サンディスクブランドの高速microSDカードや高速SDカード、ウエスタンデジタルの高速ポータブルSSDなどが注目といえます。セールは7月13日いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|My Passport SSD 2020
|WDBAGF0020BGY-WESN
|ハードウェア暗号化対応の高速ポータブルSSD
|WD Element Desktop
|WDBBKG0100HBK-JESN
|エントリータイプの外付けHDD
|WD Elements Portable
|WDBU6Y0050BBK-WESN
|ポータブルHDD最大容量の5TBモデル
|WD Elements SE SSD
|WDBAYN0020BBK-WESN
|薄くて軽いコンパクトなポータブルSSD
|WD Black SN850 NVMe SSD
|WDS200T1X0E-EC
|読取最大7,000MB/sの高速SSD
|WD Black SN850 NVMe SSD Heatsink
|WDS100T1XHE-EC
|PS5の拡張用に向くヒートシンク搭載SSD
|WD Blue 3.5
|WD40EZAZ-EC
|WD BlueブランドのSATA HDD
|WD Red Plus 3.5
|WD140EFGX-EC
|24時間365日常時稼働環境対応のWD Red Plus 8TB
|SanDisk Portable SSD E61 GH
|SDSSDE61-4T00-GH25
|防塵防滴仕様のSanDiskポータブルSSD
|SanDisk Portable SSD E81 GH
|SDSSDE81-2T00-GH25
|放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用SSD
|SanDisk USB Ultra Fit
|SDCZ430-256G-J57
|全長を抑えた超小型USBメモリー
|SanDisk “Apex Legends”microSD Card
|SDSQXAO-128G-GH3ZY
|Apex LegendsとコラボしたmicroSDカード
|SanDisk SD Extreme Pro II
|SDSDXDK-128G-GHJIN
|サンディスクブランドの高速SDメモリーカード
|SanDisk SD Extreme Pro I
|SDSDXXD-128G-GHJIN
|UHS-I V30対応の高速エクストリームプロSDカード
|SanDisk SD Ultra
|SDSDUN4-128G-GHJNN
|デジタルカメラに最適なSDカードのエントリーモデル
|SanDisk Portable SSD E30 GH
|SDSSDE30-2T00-GH25
|サンディスクブランドのコンパクトなポータブルSSD
|mSD Extreme
|SDSQXAA-128G-GH3MA
|アクションカメラなどの4K動画撮影に最適な高速microSDカード
|mSD High Endurance GH
|SDSQQNR-256G-GH3IA
|ドライブレコーダー向きの高耐久microSDカード