7月12日0時から始まった「Amazonプライムデー」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回は、サンディスクブランドの高速microSDカードや高速SDカード、ウエスタンデジタルの高速ポータブルSSDなどが注目といえます。セールは7月13日いっぱいまで。

  • Amazonプライムデーで、サンディスクブランドの高速microSDカードなど多くのストレージ製品が特価になっている

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
My Passport SSD 2020 WDBAGF0020BGY-WESN ハードウェア暗号化対応の高速ポータブルSSD
WD Element Desktop WDBBKG0100HBK-JESN エントリータイプの外付けHDD
WD Elements Portable WDBU6Y0050BBK-WESN ポータブルHDD最大容量の5TBモデル
WD Elements SE SSD WDBAYN0020BBK-WESN 薄くて軽いコンパクトなポータブルSSD
WD Black SN850 NVMe SSD WDS200T1X0E-EC 読取最大7,000MB/sの高速SSD
WD Black SN850 NVMe SSD Heatsink WDS100T1XHE-EC PS5の拡張用に向くヒートシンク搭載SSD
WD Blue 3.5 WD40EZAZ-EC WD BlueブランドのSATA HDD
WD Red Plus 3.5 WD140EFGX-EC 24時間365日常時稼働環境対応のWD Red Plus 8TB
SanDisk Portable SSD E61 GH SDSSDE61-4T00-GH25 防塵防滴仕様のSanDiskポータブルSSD
SanDisk Portable SSD E81 GH SDSSDE81-2T00-GH25 放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用SSD
SanDisk USB Ultra Fit SDCZ430-256G-J57 全長を抑えた超小型USBメモリー
SanDisk “Apex Legends”microSD Card SDSQXAO-128G-GH3ZY Apex LegendsとコラボしたmicroSDカード
SanDisk SD Extreme Pro II SDSDXDK-128G-GHJIN サンディスクブランドの高速SDメモリーカード
SanDisk SD Extreme Pro I SDSDXXD-128G-GHJIN UHS-I V30対応の高速エクストリームプロSDカード
SanDisk SD Ultra SDSDUN4-128G-GHJNN デジタルカメラに最適なSDカードのエントリーモデル
SanDisk Portable SSD E30 GH SDSSDE30-2T00-GH25 サンディスクブランドのコンパクトなポータブルSSD
mSD Extreme SDSQXAA-128G-GH3MA アクションカメラなどの4K動画撮影に最適な高速microSDカード
mSD High Endurance GH SDSQQNR-256G-GH3IA ドライブレコーダー向きの高耐久microSDカード