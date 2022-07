ブシロード15周年を記念したイベントを発表する「ブシロード15周年記念イベント発表会」が6月6日、飛行船シアターにて開催された。

今回の登壇者は、相羽あいな、愛美、伊藤昌弘、岩田陽葵、岩谷麻優、グレート-O-カーン、小山百代、進藤あまね、スターライト・キッド、棚橋弘至、西尾夕香、日向大輔、ブシロード代表取締役会長 木谷高明。そしてメインMCを伊藤彩沙が担当した。

まず、「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」開催が発表。11月13日にベルーナドームで行われ、『アサルトリリィ』『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』『D4DJ』『BanG Dream!』『from ARGONAVIS』『ミルキィホームズ』『ラブライブ!シリーズ』『令和のデ・ジ・キャラット』が参戦。

木谷氏は、『デ・ジ・キャラット』は自身が初めて手掛けたコンテンツだけに懐かしいとしみじみ。そして、会場がもっとも沸いたのは『ミルキィホームズ』の再集結だ。また、フェザーズとしても出演している愛美、伊藤彩沙は、自分たちも出演したいと懇願するシーンも。これに対し木谷氏も「前向きに検討させていただきます」とコメントを残した。

ここで、新日本プロレスより、ブシロードとの架け橋としてグレート-O-カーンが登場。「ひれ伏せ、オタクども。豪華なライブを支持し、アンバサダーをやってやろうと登場した、感謝しろよ」「ライブを応援しろ、グッズを買え、貢げ」とヒールレスラー節を炸裂させ、ライブを応援した。

ここで登壇者たちにも「ヒール風マイクパフォーマンス」でライブの感想を語れ、と無茶振りをするグレート-O-カーン。進藤あまね、西尾夕香、岩田陽葵が頑張って豊富を語るも、まだまだだとダメ出し。一方、低音で畳み掛ける相羽あいなや、関西弁でまくし立てた愛美に対しては太鼓判を押した。

ライブ紹介パートが終わり、続いては舞台パート。東京建物 Brillia HALLにて『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』『from ARGONAVIS』の舞台が発表された。ここでは舞台出演者を代表し、日向大輔、伊藤昌弘、小山百代、岩田陽葵がコメント。

「思い出に残るよう、一つひとつのステージを全力で臨んでいきます」(日向)、「前回の舞台からいろいろな経験をさせていただいたので、その経験をぶつけたいと思います」(伊藤)、「7月発売のBlu-rayを観て、スタァライト欲を高めていきたい」(小山)、「また舞台少女が舞台に帰れるのが楽しみです」(岩田)と、コメントを残していった。

そして、お次はカードゲームパート。2023年4月29・30日に「ブシロードカードゲーム祭2023」が開催。出演する進藤あまね、西尾夕香は自分たちも対戦したいと意気込む。新日本プロレス、スターダムパートでは、棚橋弘至、岩谷麻優、スターライト・キッドが登壇。11月20日に東京有明アリーナにて行われる「新日本プロレス×STARDOM合同興行(仮称)」の期待を煽った。

最後に木谷が「15年前の7月に30坪、社員4人から始まりました。多くのコンテンツを生み出し、楽しんでいただいています。15周年を区切りとして、さらに次の5年10年頑張っていきます」と豊富を語り、締めくくりとして恒例となった「ビンタ」の贈り物をスターライト・キッドからお見舞いされ、メガネが吹っ飛ぶほどの衝撃の中、本発表会は幕を下ろした。

