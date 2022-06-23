e☆イヤホンは、ポータブルオーディオの展示試聴イベント「ポタフェス2022 大阪・なんば」を7月10日に開催する。会場は大阪・Zepp Nambaで、時間は12時〜18時。入場無料だが、参加にはポタフェス公式Webサイトからの事前登録が必要(当日登録も可能)。
国内外約90ブランドのイヤホンやヘッドホン、ポータブルオーディオプレーヤーがZepp Nambaに集結。注目の最新モデルや、未発表の試作機などを各ブースで試聴できるという。ポタフェス開催は2019年12月の東京・秋葉原以来、約2年半ぶり。大阪では2019年9月以来となる。
新型コロナウイルス感染症対策のため、事前登録制での開催となり、会場入口では来場者の検温と手指の消毒を実施。会場へ入場できる人数の上限を設定し、これを超えた場合は入場制限を行う場合もあるという。
会場限定の特価品物販コーナーやスタンプラリーを用意。さらに、ポタフェス開催に合わせて、会場から徒歩8分の場所にある「e☆イヤホン大阪日本橋本店」で新品・中古品の特価セールを開催する。ポタフェス会場で配布するリーフレットには、7月18日まで使えるクーポンも掲載する。
Zepp Nambaの所在地は大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-39で、南海電鉄、地下鉄御堂筋線/四ツ橋線「なんば駅」より徒歩12分。最終入場は17時30分。
ブランド名・出展社一覧(執筆時点)
- 3ee(ゲート)
- Acoustune(ピクセル)
- ag(final)
- Astell&Kern(アユート)
- Astrotec(IC-CONNECT)
- Audeze(完実電気)
- Audirect(IC-CONNECT)
- aune audio(リアルアシスト)
- AVIOT(プレシードジャパン)
- Beat Audio(ミックスウェーブ)
- Bowers&Wilkins(ディーアンドエムホールディングス)
- Campfire Audio(ミックスウェーブ)
- Cayin(コペックジャパン)
- CHIKYU-SEKAI(CHIKYU-SEKAI LLC)
- cocktailAudio(トライオード)
- COMPLY(COMPLY)
- Crescendo(コルグ)
- Crosszone(トライオード)
- Defunc(ゲート)
- DENON(ディーアンドエムホールディングス)
- DIESEL(エム・エス・シー)
- DITA(final)
- e☆イヤホン・ラボ(e☆イヤホン・ラボ)
- EarProfit(Heart of TOKYO)
- EarTouch(Heart of TOKYO)
- FIDUE(コペックジャパン)
- FiiO(エミライ)
- final(final)
- FiR Audio(final)
- HeartField(飯田ピアノ)
- HiBy(飯田ピアノ)
- HIDIZS(飯田ピアノ)
- Hi-Unit(Hi-Unit branding.)
- iBasso Audio(MUSIN)
- iFi audio(ENZO j-Fi LLC.・トップウイングCSG)
- ikko(IC-CONNECT)
- intime(オーツェイド)
- Jabra(GNオーディオジャパン)
- JBL(ハーマンインターナショナル)
- JVC(JVCケンウッド)
- KENWOOD(JVCケンウッド)
- KIMBER KABLE(ディーアンドエムホールディングス)
- Kinera(リアルアシスト)
- KORG(コルグ)
- MACKIE(音響特機)
- MADOO(ピクセル)
- Maestraudio(アユート)
- Mark Levinson(ハーマンインターナショナル)
- Meze Audio(完実電気)
- MHaudio(ワンモア)
- M-SOUNDS(エム・エス・シー)
- MUZEN(IC-CONNECT)
- MYSPHERE(ブライトーン)
- Noble Audio(エミライ)
- Noble Audio(CIEM)(WAGNUS)
- NOBUNAGA Labs(WiseTech)
- NUARL(エム・ティ・アイ)
- onso(ひさご電材)
- ORB(ORB)
- OSTRY(IC-CONNECT)
- Panasonic(加賀ソルネット)
- Pentaconn(日本ディックス)
- PHILIPS(TPVテクノロジージャパン)
- PHONON(PHONON)
- qdc(アユート)
- See audio(リアルアシスト)
- SENNHEISER(SENNHEISER)
- Shanling(MUSIN)
- Shokz(フォーカルポイント)
- SHURE(シュア・ジャパン)
- Softears(CHIKYU-SEKAI LLC)
- SpinFit(プレシードジャパン)
- STAX(スタックス)
- TOP WING(ENZO j-Fi LLC.・トップウイングCSG)
- TRIODE(トライオード)
- UNCOMMON(コペックジャパン)
- Unique Melody(ミックスウェーブ)
- urbanista(エム・エス・シー)
- Victor(JVCケンウッド)
- V-MODA(ローランド)
- Vortex Cables(エミライ)
- VOX(コルグ)
- WAGNUS.(WAGNUS)
- Westone Audio(完実電気)
- ZMF headphones(ブライトーン)
- カナルワークス(カナルワークス)
- きこエール(エム・エス・シー)
- 水月雨(MOONDROP)(CHIKYU-SEKAI LLC)
- ソニー(ソニーマーケティング)