e☆イヤホンは、ポータブルオーディオの展示試聴イベント「ポタフェス2022 大阪・なんば」を7月10日に開催する。会場は大阪・Zepp Nambaで、時間は12時〜18時。入場無料だが、参加にはポタフェス公式Webサイトからの事前登録が必要(当日登録も可能)。

国内外約90ブランドのイヤホンやヘッドホン、ポータブルオーディオプレーヤーがZepp Nambaに集結。注目の最新モデルや、未発表の試作機などを各ブースで試聴できるという。ポタフェス開催は2019年12月の東京・秋葉原以来、約2年半ぶり。大阪では2019年9月以来となる。

新型コロナウイルス感染症対策のため、事前登録制での開催となり、会場入口では来場者の検温と手指の消毒を実施。会場へ入場できる人数の上限を設定し、これを超えた場合は入場制限を行う場合もあるという。

会場限定の特価品物販コーナーやスタンプラリーを用意。さらに、ポタフェス開催に合わせて、会場から徒歩8分の場所にある「e☆イヤホン大阪日本橋本店」で新品・中古品の特価セールを開催する。ポタフェス会場で配布するリーフレットには、7月18日まで使えるクーポンも掲載する。

Zepp Nambaの所在地は大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-39で、南海電鉄、地下鉄御堂筋線/四ツ橋線「なんば駅」より徒歩12分。最終入場は17時30分。

ブランド名・出展社一覧(執筆時点)

  • 3ee(ゲート)
  • Acoustune(ピクセル)
  • ag(final)
  • Astell&Kern(アユート)
  • Astrotec(IC-CONNECT)
  • Audeze(完実電気)
  • Audirect(IC-CONNECT)
  • aune audio(リアルアシスト)
  • AVIOT(プレシードジャパン)
  • Beat Audio(ミックスウェーブ)
  • Bowers&Wilkins(ディーアンドエムホールディングス)
  • Campfire Audio(ミックスウェーブ)
  • Cayin(コペックジャパン)
  • CHIKYU-SEKAI(CHIKYU-SEKAI LLC)
  • cocktailAudio(トライオード)
  • COMPLY(COMPLY)
  • Crescendo(コルグ)
  • Crosszone(トライオード)
  • Defunc(ゲート)
  • DENON(ディーアンドエムホールディングス)
  • DIESEL(エム・エス・シー)
  • DITA(final)
  • e☆イヤホン・ラボ(e☆イヤホン・ラボ)
  • EarProfit(Heart of TOKYO)
  • EarTouch(Heart of TOKYO)
  • FIDUE(コペックジャパン)
  • FiiO(エミライ)
  • final(final)
  • FiR Audio(final)
  • HeartField(飯田ピアノ)
  • HiBy(飯田ピアノ)
  • HIDIZS(飯田ピアノ)
  • Hi-Unit(Hi-Unit branding.)
  • iBasso Audio(MUSIN)
  • iFi audio(ENZO j-Fi LLC.・トップウイングCSG)
  • ikko(IC-CONNECT)
  • intime(オーツェイド)
  • Jabra(GNオーディオジャパン)
  • JBL(ハーマンインターナショナル)
  • JVC(JVCケンウッド)
  • KENWOOD(JVCケンウッド)
  • KIMBER KABLE(ディーアンドエムホールディングス)
  • Kinera(リアルアシスト)
  • KORG(コルグ)
  • MACKIE(音響特機)
  • MADOO(ピクセル)
  • Maestraudio(アユート)
  • Mark Levinson(ハーマンインターナショナル)
  • Meze Audio(完実電気)
  • MHaudio(ワンモア)
  • M-SOUNDS(エム・エス・シー)
  • MUZEN(IC-CONNECT)
  • MYSPHERE(ブライトーン)
  • Noble Audio(エミライ)
  • Noble Audio(CIEM)(WAGNUS)
  • NOBUNAGA Labs(WiseTech)
  • NUARL(エム・ティ・アイ)
  • onso(ひさご電材)
  • ORB(ORB)
  • OSTRY(IC-CONNECT)
  • Panasonic(加賀ソルネット)
  • Pentaconn(日本ディックス)
  • PHILIPS(TPVテクノロジージャパン)
  • PHONON(PHONON)
  • qdc(アユート)
  • See audio(リアルアシスト)
  • SENNHEISER(SENNHEISER)
  • Shanling(MUSIN)
  • Shokz(フォーカルポイント)
  • SHURE(シュア・ジャパン)
  • Softears(CHIKYU-SEKAI LLC)
  • SpinFit(プレシードジャパン)
  • STAX(スタックス)
  • TOP WING(ENZO j-Fi LLC.・トップウイングCSG)
  • TRIODE(トライオード)
  • UNCOMMON(コペックジャパン)
  • Unique Melody(ミックスウェーブ)
  • urbanista(エム・エス・シー)
  • Victor(JVCケンウッド)
  • V-MODA(ローランド)
  • Vortex Cables(エミライ)
  • VOX(コルグ)
  • WAGNUS.(WAGNUS)
  • Westone Audio(完実電気)
  • ZMF headphones(ブライトーン)
  • カナルワークス(カナルワークス)
  • きこエール(エム・エス・シー)
  • 水月雨(MOONDROP)(CHIKYU-SEKAI LLC)
  • ソニー(ソニーマーケティング)