ユニットコムが運営する「パソコン工房WEBサイト」では、2022年7月12日まで「夏のボーナスセール」を開催中だ。
夏のボーナスセールでは、セール対象のBTO PCにAMD Radeon RX 6600搭載ゲーミングPC、NVIDIA GeForce RTX 3090搭載クリエイターPCなどを用意。グラフィックカード、電源ユニット、冷却機器、ディスプレイ、ゲーミングデバイスなどもセール販売を行う。
PCパーツ、周辺機器は、単品5,000円以上であれば送料が無料。ほかにも中古商品としてノートPC、ゲーミングPC、スマートフォン、タブレットなど幅広く用意している。セール対象のBTO PCの一例は以下の通りで、詳細はセール特設ページまで。
LEVEL∞ミニタワー
- LEVEL-M0P5-R56X-DPX [Windows 10 Home]
- 通常販売価格：154,980円
- 期間限定セール価格：149,980円
- AMD Ryzen 5 5600X / AMD B550 / DDR4-3200 16GB（8GB×2） / 500GB M.2 NVMe SSD / DVDスーパーマルチ / AMD Radeon RX 6600（8GB） / 500W 80PLUS BRONZE認証電源
SENSE∞ミドルタワー
- SENSE-F069-LC129K-XAX [Windows 10 Home]
- 期間限定セール価格：459,980円
- Intel Core i9-12900K / Intel Z690 / DDR4-3200 32GB（16GB×2） / 1TB M.2 NVMe SSD / NVIDIA GeForce RTX 3090（24GB） / 850W 80PLUS GOLD認証電源
SENSE∞ノート
- SENSE-15FX151-i7-PARX [Windows 10 Home]
- 通常販売価格：186,980円
- 期間限定セール価格：179,980円
- Intel Core i7-11800H / Intel HM570 / DDR4-3200 32GB（16GB×2） / 1TB M.2 NVMe SSD / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti（4GB） / 15.6型1,920×1,080ドット（非光沢)