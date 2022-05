メディアミックスプロジェクト『D4DJ』より「D4DJ GO TO -ALL IN- 開運カジノバトル」が5月1日、有楽町朝日ホールにて開催された。

「D4DJ GO TO -ALL IN- 開運カジノバトル」

公演内では『D4DJ』史上初となる「朗読劇」を披露。本公演のために書き下ろされた台本での朗読劇は出演キャストにも、ディグラーにとっても貴重な時間となった。またイベントのタイトルにもある「カジノバトル」では、各ユニットに分かれチップを賭けて競い合った。優勝したPhoton MaidenにはD4DJ D4 FES. LIVE -ALL IN-の楽屋に「山梨の幸」が差し入れされることとなった。本公演の模様は5月29日までアーカイブ配信される。

PHOTO:福岡諒祠(GEKKO)

