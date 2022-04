スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にてフェス限定新★3選手「[ならず者ジュニア王者]エル・デスペラード」が登場している。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』では、フェス限定新★3選手「[ならず者ジュニア王者]エル・デスペラード」を含んだフェス限定ステップアップ選手スカウトを開催中。本フェス限定ステップアップ選手スカウトは、10連スカウトを特定回数行う事で、対象スカウトのラインナップに含まれる★3選手のどれかが確定で1人スカウト可能となっているステップアップ仕様となる。開催期間は5月8日まで。

また、同期間にて初登場のフェス限定新SSRパートナー「[凱旋の時限爆弾]高橋ヒロム」を含んだフェス限定ステップアップパートナースカウトが開催。初登場となるフェス限定新SSRパートナー「[凱旋の時限爆弾]高橋ヒロム」は、ピックアップ対象パートナーとして、ステップアップ回数に関わらずスカウト確率が通常の3倍となっている。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.