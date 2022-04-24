4月24日9時から始まった「Amazonタイムセール祭り」にて、PFUの高性能小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）がセール対象となっています。Bluetooth対応モデル「Happy Hacking Keyboard Professional BT」を35％引きで販売するほか、REALFORCEシリーズも15％オフで販売します。セールは4月26日いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
35％引き対象製品
- PFU HHKB Professional BT 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB600BN
2,000円引き対象製品
- PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
- PFU HHKB Professional Classic 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB401BN
- PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
- PFU HHKB Professional Classic 無刻印（英語配列）/白 PD-KB401WN
15％引き対象製品
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2TLSA-US4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4-BK
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／アイボリー R2TLSA-JP4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4-BK
- REALFORCE R2 フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2TLSA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／スーパーホワイト R2TLSA-JP4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK