『Shadowverse EVOLVE』全国初心者講習会の参加者が2000人を超え、追加開催し期間を延長することが発表された。期間は5月31日まで。参加特典としてPRカード(ファイター)、 プレミアム加工PRカード2枚、 『Shadowverse EVOLVE』限定冊子がプレゼントされる。

(C) Cygames, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.