スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にてフェス限パートナースカウトが開催されている。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にて、初登場のフェス限定、新★3選手「[史上初の二冠王者]内藤哲也」が登場するフェス限パートナースカウトが開催。開催期間は4月6日8:59まで。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.