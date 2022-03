エレコムは3月1日、子どもでも扱いやすいように設計したUSB Type-C/Lightningケーブル10製品を発表した。3月上旬発売予定で、価格は2,280円~2,479円。

握りやすく楽に抜けるUSBケーブル

GIGAスクール構想による1人1台端末の配備やコロナ禍によるリモート授業などで機会が増えている、児童のタブレット学習に最適化したUSBケーブル。

子どもの小さい手でも握りやすく、無理な力を加えずに抜き差ししやすいよう、一般的なケーブルよりもグリップ部分を長くした。断線しにくいケーブルを採用し、抗菌仕様で衛生面にも配慮する。

iPadやChromebookなどの学習端末での利用を想定

コネクタの組み合わせは、USB-C to USB-C、Lightning to USB-C、Lightning to USB-Aの3通り。LightningケーブルはMade For iPhone/iPad/iPod(MFi)認証を受けているほか、USB Type-Cケーブルは「Works With Chromebook」に認定。学習端末として採用例の多いChromebookの互換性基準を満たしている。

ケーブル長はすべて1mで、卓上で扱いやすい長さとした。楽しく使えるパステルカラーをラインアップする。各製品の価格とカラーバリエーションは下記のとおり。

USB-C to USB-C(2,280円):ブルー、パープル

Lightning to USB-C(2,479円):ブルー、パープル

Lightning to USB-A(2,380円):ブルー、ライトブルー、パープル、レッド、ピンク、ホワイト