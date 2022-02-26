2月26日の9時から始まった「Amazonタイムセール」にて、PFU製品がセール対象になっています。今回のセールでは、高性能小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」に加え、ドキュメントスキャナー「ScanSnap」も対象となっているのがポイント。割引率も高く、注目のセールとなりそうです。
セール対象の商品は以下の通り。販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が修了になることもあります。
ScanSnapシリーズ
- ScanSnap iX1500 / FI-IX1500
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
Happy Hacking Keyboard Professional BT
- PFU HHKB Professional BT 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB600BN
REALFORCE R2「PFU Limited Edition」
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2TLSA-US4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4-BK
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／アイボリー R2TLSA-JP4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4-BK
- REALFORCE R2 フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2SA-US4-IV
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2TLSA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ホワイト R2TLSA-JP4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK