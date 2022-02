スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』プリキュアコラボ第2弾としてテレビアニメ『ハートキャッチプリキュア!』との大型コラボイベントが開催中。

現在、『D4DJ Groovy Mix』では、『ハートキャッチプリキュア!』コラボイベント、「Alright!ハートキャッチGroove!」を開催。さらに、YouTube「D4DJチャンネル」ではコラボ記念TVCMを公開している。

