エレコムは1月18日、木目調インテリアの部屋に馴染む、ベージュ、ライトブラウン、ダークブラウンの3色のカラーケーブルを発売した。コネクタの違いにより4種類をラインナップする。価格はオープンで、店頭予想価格は1,480円前後から。

木目調インテリアの部屋に馴染む3色のカラーケーブル

机や家具などのインテリアに馴染むカラーを採用したケーブル。カラーバリエーションは、ベージュ、ライトブラウン、ダークブラウンの3色。

コネクタの違いにより、USB-A to USB-Cの「MPA-ACI10」シリーズ、USB-C to USB-Cの「MPA-CCI10」シリーズ、USB-C to Lightningの「MPA-CLI10」シリーズ、USB-A to Lightningの「MPA-UALI10」シリーズの4種類を用意する。

いずれのケーブルも、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン仕様となっている。

USB-A to USB-Cとなる「MPA-ACI10」シリーズのUSB規格はUSB 2.0で、最大15W(5V/3A)での充電および、最大480Mbpsのデータ転送が可能。USB Power Delivery(USB PD)には対応しない。店頭予想価格は1,480円前後。

USB-A to USB-Cの「MPA-ACI10」シリーズ(左からベージュ、ダークブラウン、ライトブラウン)

USB-C to USB-Cとなる「MPA-CCI10」シリーズのUSB規格はUSB 2.0。USB PDに対応し、最大60W(20V/3A)の電力を送電可能。店頭予想価格は1,680円前後。

USB-C to USB-Cの「MPA-CCI10」シリーズ(左からベージュ、ダークブラウン、ライトブラウン)

USB-C to Lightningとなる「MPA-CLI10」シリーズは、Appleの認証プログラムであるMFi認証取得済製品。USB Power Delivery(PD)に対応し、最大60W(20V/3A)の電力を送電できる。店頭予想価格は1,880円前後。

USB-C to Lightningの「MPA-CLI10」シリーズ(左からベージュ、ダークブラウン、ライトブラウン)

USB-A to Lightningとなる「MPA-UALI10」シリーズも、Appleの認証プログラムであるMFi認証取得済製品。USB PDには対応しない。店頭予想価格は1,780円前後。