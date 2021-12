スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にて田口隆祐選手の「新日SSロゴ入りサイン色紙プレゼントキャンペーン」が開催されている。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』では、12月26日に配信された「【新日SSプレゼンツ!月刊69年末SP】WK16直前!生配信で約69分ヤっちゃうスペシャル!」にてプレゼントキャンペーンを発表。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS(新日SS)公式』公式Twitterをフォロー&RTすることで、田口隆祐選手の新日SSロゴ入りサイン色紙が抽選で15名にプレゼントされる。期間は12月31日まで。詳細は公式Twitterにて。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.