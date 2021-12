スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてTVアニメ『かぎなど』とのコラボイベントを開催している。

『D4DJ Groovy Mix』

現在、『かぎなど』×『グルミク』のコラボイベント「DJなど」を開催中。月宮あゆ、能美クドリャフカ、神戸小鳥、古河 渚とコラボしている。開催期間は12月10日20:59まで。

また、「DJなど」ガチャも同時開催している。イベントやガチャで登場するカードイラストには、D4DJのメンバーと『かぎなど』のキャラクターが描き下ろしで登場している。開催期間は12月12日11:59まで。

