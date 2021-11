非対称対戦型ホラーサバイバルゲーム『Dead by Daylight』が秋葉原をジャックしトーナメント大会を開催する。

「Dead by Daylight × AKIHABARA FESTIVAL」

「Dead by Daylight × AKIHABARA FESTIVAL」では、街の観光活性化のために設立された合同会社AKIBA観光協議会と共に、100店舗連携でのお買い物キャンペーンや対象店舗を巡るスタンプラリー、新商品の販売を行うポップアップストアのオープンやDFC協力のもとに豪華配信イベントを行う。イベント開催期間は12月2日から19日まで。

さらに、「BUSHIROAD CREATIVE FOG FES SPECIAL MATCH Supported by DFC」として1DAYトーナメント大会を開催。12月4日18:00より決勝戦、エキシビジョンマッチが放映される。大会予選は11月23日21:00からエントリー開始で先着順となっている。

(C) 2021 Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.