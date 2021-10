スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてオリジナル新曲「Spooky Halloween Night」が追加された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』では、ゲーム内イベント「Spooky Halloween Night」開始に合わせ、Fantôme Irisによるオリジナル新曲「Spooky Halloween Night」を追加。リズムゲーとして遊ぶことができる。

また、バンド・GYROAXIAのメンバー「里塚賢汰」の誕生日を記念して、★4メンバー「【誕生日2021】里塚賢汰」が登場。期間中にログインしたすべてのプレイヤーに500個の「ナビストーン」がプレゼントされる。期間は10月28日まで。

