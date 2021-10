Razerは、通気孔により熱を拡散するモバイルケース「Razer Arctech Black」を発売する。価格は3,980円。

発売日は、「Razer Arctech Black for 2021 iPhone (6.1”)」「Razer Arctech Black for 2021 iPhone Pro (6.1”)」「Razer Arctech Black for 2021 iPhone Pro Max (6.7”)」が10月22日、「Razer Arctech Black for 2021 iPhone Mini (5.4”)」が10月29日。

Razer Arctech Blackは、排熱通気促進メッシュ構造を採用したスマートフォンケース。熱による性能の低下と使用における不快感を抑える効果があるという。前作より通気経路を増やし、熱をより発散することが可能になった。

本体の素材には、iPhone本体のワイヤレス通信、ワイヤレス充電等に悪影響を与えない素材を採用した。熱可塑性エラストマー(TPE)で補強、損傷を防止。さらに、ケースを保護するだけでなく、長時間のゲームや動画を閲覧でも快適にデバイスを持てる。

サイズは「Razer Arctech Black for 2021 iPhone (6.1”)」が78×153×12mm、「Razer Arctech Black for 2021 iPhone Pro (6.1”)」が78×153×13mm、「Razer Arctech Black for 2021 iPhone Pro Max (6.7”)」が85×167×13mm、「Razer Arctech Black for 2021 iPhone Mini (5.4”)」が71×137×12mm。