オールスターカードゲーム『Reバース for you』よりブースターパック「ゴジラ S.P<シンギュラポイント>」が登場している。

ブースターパック「ゴジラ S.P<シンギュラポイント>」は、トライアルデッキ「ゴジラ S.P<シンギュラポイント>」と組み合わせることで、より強力なデッキを作ることが可能となっている。また、〔オオタキファクトリー〕を中心としたデッキや、〔怪獣〕を中心としたデッキなど幅広いデッキ構築を楽しめるとのこと。

(C)bushiroad All Rights Reserved. TM & (C)TOHO CO., LTD.