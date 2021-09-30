タムロンは、今年7月に開発発表していたAPS-Cミラーレスカメラ向けの高倍率ズームレンズ「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061）」について、富士フイルムXマウント版の発売日と価格を明らかにした。10月28日発売予定で、価格はオープンプライス、希望小売価格は96,800円。なお、ソニーEマウント版の発売日と価格はすでに発表されている。
35mm判換算で27～450mmという幅広い焦点距離を1本のレンズでカバーし、16.6倍のズーム倍率を実現した交換レンズ製品。フォーカス機構にはリニアモーターを採用するVXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）を搭載し、手ブレ補正機構VC（Vibration Compensation）も内蔵。広角端では1:2という高い最大撮影倍率を備え、広角でのスナップ撮影、超望遠を生かした風景写真、マクロ撮影まで1本でカバーできるとしている。主な仕様は以下の通り。
- 製品名：18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061）
- 対応マウント：富士フイルムXマウント
- 焦点距離：18～300mm（35mm判換算：27～300mm）
- レンズ構成：15群19枚（異常低分散×4、複合非球面レンズ×3）
- 絞り羽根枚数：7枚（円形絞り）
- 最小絞り（ワイド端～テレ端）：F22～F40
- 最短撮影距離（ワイド端～テレ端）：0.15～0.99m
- 最大撮影倍率（ワイド端～テレ端）：1:2～1:4
- フィルター径：67mm
- 本体サイズ（最大径×全長）：75.5×125.8mm
- 重さ：620g
- 付属品：花形フード、レンズキャップ