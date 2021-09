Discordでは、ユーザーに「ロール」と呼ばれる役割を付与できます。ロールにはさまざまな権限を設定でき、ユーザーはサーバー管理者に付与されたロールの範囲内で行動します。なお、サーバーを作ったサーバー管理者は、最大の権利を持っています。

ロールは、1人のメンバーに複数設定可能。また、サーバー、カテゴリー、チャンネルごとにも設定できます。チャンネルでの設定がもっとも優先され、次がカテゴリー、サーバーの順です。ロールを設定していない場合は、「@everyone」というロールがユーザーに付与されています。

ロールを作成する

サーバーにロールを設定するには、サーバーの「設定」にある「ロール」から行います。ロールをイチから作ることもできますが、テンプレートを利用すると簡単。テンプレートを編集して、オリジナルのロールを作ることもできます。ロールを作成できるアカウントは、ロールの管理権限を持っているアカウントです。

「ロール名」に作成するロール名を入力し、「新規作成」をタップします

テンプレートが表示されます。テンプレートは4種類用意されています。使わない場合は「Skip this step」をタップして、あとから編集します

ここでは「モデレーター」を使います。「選択」をタップします

新たなロールを付与するメンバーを選択し、「Finish」をタップします

ロールが設定できました

細かく調整したい場合は、「権限」で権限を設定できます

カテゴリー、チャンネルにロールを設定する

カテゴリーやチャンネルごとにロールを設定する方法を紹介します。サーバーで作成したロールを追加するか、メンバーごとに権限を上書きしましょう。カテゴリーやチャンネルには、サーバー設定を引き継ぐという選択肢もあります。チャンネルごとに管理者を置きたい場合などに便利です。

権限を付与するメンバーをタップします

上書きする権限を設定します。真ん中はサーバーの設定を引き継ぐボタンです。「戻る」をタップします

チャンネルでの権限を付与する場合はチャンネル名を長押しし、「チャンネルの編集」をタップしてから、「チャンネルの権限」でカテゴリーと同様に設定します

ロールの権限一覧

ロールの権限は、項目のオン、オフで設定します。ここでは、もっとも権限の種類が多いサーバーを例にして、権限の内容を解説します。

サーバー全般の権限

・チャンネルを見る:チャンネルを閲覧する権限

・チャンネルの管理:チャンネルを作成、編集、削除できる

・ロールの管理:ロールの作成、編集、削除(編集と削除は自分より低いロールのみ)、チャンネルの権限を変更できる

・絵文字・スタンプの管理:自分で作成した絵文字やスタンプを追加・削除できる

・監査ログを表示:サーバー内の変更を記録したログを閲覧できる

・ウェブフックの管理:ウェブフック(他のアプリからメッセージを送信できる)を作成・編集・削除できる

・サーバー管理:サーバー名の変更、地域の変更などができる



メンバーシップ権限

・招待を作成:サーバーに新メンバーを招待できる

・ニックネームの変更:自分のニックネームを変更できる

・ニックネームの管理:他のメンバーのニックネームを変更できる

・メンバーをキック:他メンバーをこのサーバーから削除する

・メンバーをBAN:他メンバーをこのサーバーに二度と参加できないようにする



テキストチャンネル権限

・メッセージを送信:テキストチャンネルとスレッドでメッセージを送れる

・Send Messages in Threads:スレッドにメッセージを送れる

・Use Public Threads:パブリックスレッドを作成、使うことができる(Send Messages in Threadsの許可が必要)

・Use Private Threads:プライベートスレッドを作成、使うことができる(Send Messages in Threadsの許可が必要)

・埋め込みリンク:テキストチャンネルでの埋め込みリンクを許可する

・ファイルを添付:ファイルやメディアをアップロードできる

・リアクションの追加:メッセージに新しい絵文字リアクションを追加できる

・外部の絵文字を使用する:他のサーバーの絵文字を使用できる

・外部のスタンプを使用する:他のサーバーのスタンプを使用できる

・@everyone、@here、すべてのロールにメンション:該当ロールにメンションできる

・メッセージの管理:他のメンバーのメッセージを削除、任意のメッセージをピン留めできる

・スレッドの管理:スレッド名の変更、アーカイブ、低速モードを有効にできる。プライベートスレッドの閲覧ができる

・メッセージ履歴を読む:過去に送られたメッセージを読める

・テキスト読み上げメッセージを送信する:「/tss」を付けることでテキスト読み上げメッセージを送信できる

・Use Slash Commands:テキストチャンネルでコマンドを使用できる

ボイスチャンネル権限

・接続:ボイスチャンネルに参加して会話を聞ける

・発言:ボイスチャンネルで話せる

・WEBカメラ:動画の共有、画面共有、ゲーム配信ができる

・音声検出を使用:オフにするとプッシュトゥトーク(特定キーを押すときのみ音声を送れる)になる

・優先スピーカー:ボイスチャンネルで権限を持たないユーザーよりも音声が優先される

・メンバーをミュート:他のメンバーをミュートできる

・メンバーのスピーカーをミュート:他のメンバーのスピーカーをミュートできる

・メンバーを移動:他のメンバーを他のボイスチャンネルに移動させることができる



高度な権限

・管理者:すべての権限を持っている。プライベートチャンネルなど、チャンネル固有の権限も回避できる