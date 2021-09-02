パソコン専門店ドスパラは、NASEF JAPANが開催する高校生を対象にしたeスポーツ大会「NASEF JAPAN MAJOR Fortnite Tournament Autumn 2021」に特別協賛することを記念し、2021年8月26日より、「ビクロイしようぜTwitterリツイートキャンペーン」を開始した。

NASEF JAPAN MAJOR Fortnite Tournament Autumn 2021」はバトルロイヤルゲーム『フォートナイト』を使った高校生のeスポーツ大会。PCだけでなく、PS4、PS5、XBOX One、XBOX X/S、Nintendo Switch版すべてのプラットフォームで参加が可能だ。出場資格は高校生であること。同じ学校のメンバー、もしくは同一都道府県内にある学校に通う2人1組が参加できる。

「ビクロイしようぜTwitterリツイートキャンペーン」は、誰でも参加可能。ドスパラ公式Twitterをフォローし、該当ツイートをリツイートし、大会情報をシェアした人から抽選で5名に、ドスパラポイント1万円分をプレゼントする。応募期間は9月15日まで。