パソコン専門店ドスパラは、NASEF JAPANが開催する高校生を対象にしたeスポーツ大会「NASEF JAPAN MAJOR Fortnite Tournament Autumn 2021」に特別協賛することを記念し、2021年8月26日より、「ビクロイしようぜTwitterリツイートキャンペーン」を開始した。
「NASEF JAPAN MAJOR Fortnite Tournament Autumn 2021」はバトルロイヤルゲーム『フォートナイト』を使った高校生のeスポーツ大会。PCだけでなく、PS4、PS5、XBOX One、XBOX X/S、Nintendo Switch版すべてのプラットフォームで参加が可能だ。出場資格は高校生であること。同じ学校のメンバー、もしくは同一都道府県内にある学校に通う2人1組が参加できる。
「ビクロイしようぜTwitterリツイートキャンペーン」は、誰でも参加可能。ドスパラ公式Twitterをフォローし、該当ツイートをリツイートし、大会情報をシェアした人から抽選で5名に、ドスパラポイント1万円分をプレゼントする。応募期間は9月15日まで。
高校生の #Fortnite 大会🎮— ドスパラ【公式】 (@dospara_web) August 26, 2021
ナセフジャパン メジャー
フォートナイト トーナメント
オータム 2021
に協賛します🎉
✨協賛記念✨
フォロー&RTで大会情報をシェアしてくださった方
抽選で5名様に【ドスパラPt 1万円分】が当たる🎁
ご応募は9/15迄
大会エントリーはこちら🎮https://t.co/WwiTccWwtF pic.twitter.com/gAaJzh6JL3