スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてゲーム内イベント「Live Royal Fes 1st Round 本戦」を開催中。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』ではイベント「Live Royal Fes 1st Round 本戦」を開催中。本イベントには累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【戦いの時】白石万浬」、★3メンバー「【幸せの時】曙 涼」、★3メンバー「【分かち合う時】楠 大門」、★3メンバー「【守り抜く時】若草あおい」、★3メンバー「【独り占めの時】二条 奏」を仲間にすることができる。

さらに、イベントに合わせ、「Live Royal Fes 1st Round 本戦スカウト」を開催。本スカウトでは、★4メンバー「【団結のフェス】七星 蓮」、★4メンバー「【圧倒のフェス】旭 那由多」、★4メンバー「【閑麗のフェス】フェリクス」、★4メンバー「【熱狂のフェス】神ノ島風太」、★4メンバー「【悦楽のフェス】宇治川紫夕」を仲間にすることができる。

