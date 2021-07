スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』でゲーム内イベント「Rage on -緋く染まる一瞬へ-」が開催中。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』イベント「Rage on -緋く染まる一瞬へ-」では、累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【大人の休日】御劔虎春」、★2メンバー「【策士の休息】里塚賢汰」を仲間にすることができる。

イベント期間中にセッションをプレイすることで、イベントポイントや交換用アイテムを獲得することができ、集めたイベントポイントに応じた報酬や、交換用アイテムを消費して、交換所で様々なアイテムを獲得することができる。開催期間は7月27日14:59まで。

さらに、イベントに合わせ、「Rage on -緋く染まる一瞬へ-スカウト」を開催。本スカウトでは、★4メンバー「【最高の一瞬】界川深幸」、★3メンバー「【未成年】美園礼音」を仲間にすることができる。開催期間は7月30日14:59まで。

