Windows 11を試した開発者やアドバンスドユーザーの多くが、思いのほかWindows 10とWindows 11の違いが少ないと感じたのではないだろうか。公開された最初のWindows 11 Insider Preview版は、たしかにUI/UXはWindows 10と異なる点があるものの、全体的な体験はそれほど変わらない印象だ。また、MicrosoftがWindows 11の発表で説明した特徴的な新機能も一部が導入されていない。

しかし、その状況は今後数カ月の間に変わるようだ。Microsoftは2021年7月8日、Twitterにおいて、ユーザーのツイートに答える形で、「we'll be rolling out more and more features of Windows 11 Insider build in the next months (今後数カ月のうちに、Windows 11 Insider Buildにより多くの機能を提供する予定です)」と発表した。

MicrosoftのTwitter 引用:Windows Developer (@windowsdev)

MicrosoftはWindows 11 Insider Previewを通じて、ユーザーからフィードバックを得たいとしている。新機能をアップデートを通じて細かくリリースしていくことで、ユーザーからフィードバックを得やすくする狙いがあるのかもしれない。毎回のアップデートで、その都度導入される新機能を試していくことができそうだ。Windows 11で導入される機能に今後も注目していきたい。