スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』が4周年記念イベント&キャンペーンを開催中。

現在、「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版~XDリリース4周年記念生放送UNLIMITED~」の配信記念として、歌唱石400個や「ALL★5確定ガチャチケット」などをプレゼント中。期間は7月10日まで。

また、4周年記念イベント「宇宙駆ける友の歌」を7月31日まで開催中。イベントクエストではアイテム「旅のしおり」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、新★5シンフォギアカード「立花響【我流・爆突光弾】」、アニメ「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズキャラクター原案の吉井ダン先生描き下ろしイラストを使用した4周年記念★5メモリアカードなどと交換することができる。

さらに、「宇宙駆ける友の歌」イベントガチャが開催中。「デュランダルギア」をまとった雪音クリス、風鳴翼の新★5シンフォギアカードが封入されている。そして、無料で「11回ガチャ」が引ける「4周年記念Vol.4 無料ガチャ」も開催中。

(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.